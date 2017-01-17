Galatasaray, Titi'yi Transfer Edecek Mi?

FutbolArena Özel - Ahmet Çalık'ı kadrosuna katan Galatasaray'ın, Kasımpaşa'da forma giyen Titi'ye talip olduğu iddia edildi. Kasımpaşa Kulübünden Donk ve Eren Derdiyok'u kadrosuna katan Galatasaray'ın Titi ile temas halinde olduğu iddiası dahi sosyal medyada ses getirdi.



Galatasaray taraftarı, Brezilyalı stoperin transfer iddialarına tepki gösterdi. FutbolArena ise gerçeklere ulaştı.



Galatasaray için Titi transfer iddiası



Galatasaray Yönetimi Kasımpaşa'da forma giyen Titi ile ilgilenmediklerini ve bu transfer iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Sarı kırmızılı yöneticiler Titi'nin kesinlikle Galatasaray'ın gündemine gelmediğini belirttiler.



Sarı kırmızılılar, FutbolArena'ya "Sezon başında yalnızca Eren'i alırken Castro, Titi ve Tunay'ın kontratı bitiyordu. Kasımpaşa kulübüne bu oyuncular ile devam edecek misiniz diye sohbet esnasında sormuştuk. Böyle bir transfer kesinlikle gündemimizde yok" dediler.



Titi kimdir? Titi transfermarkt



28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu kariyerine ülkesinde başladı. Bugüne kadar Internaciona, Nautico, Vasco da Gama, Bahia ve son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Titi, bu sezon 17 lig maçında forma giydi ve 2 gol attı.



Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Titi'nin transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 2 milyon Euro.