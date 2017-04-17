Galatasaray'da Bony Harekatı!

Yönetim, kiralama formülüyle kısa zamanda Manchester City'nin kapısını çalacak.



Podolski sezon sonunda ayrıldıktan sonra Galatasaray'da tek forvet Eren Derdiyok kalacak. Teknik direktör Igor Tudor hücum hattına mutlaka kaliteli bir santrfor alınmasını isterken, yönetimin listesinde üst sıralarda yine onun adı var: Wilfried Bony. Uzun süredir Sarı-Kırmızılı kulübün gündemde yer alan 28 yaşındaki Fildişili futbolcu, kiralık olarak Stoke City'de forma giyiyor. Ancak 2017'de şans bulmakta bir hayli zorlanıyor. Bonservisi Manchester City'de olan ancak Guardiola'nın da gelecek planlarında yer almayan Bony için yönetim düğmeye bastı. Galatasaray'ın profesyonelleri, kısa zamanda kiralama teklifiyle Manchester City'nin kapısını çalacak.



Artık oynamak istiyor



2013'ten bu yana Premier Lig'de top koşturan Bony, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 kez ağları havalandırdı. İstikrarlı olarak oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen yıldız santrfor için Sarı- Kırmızılılar elini çabuk tutup, sezon bitmeden transferde ciddi mesafe katetmeyi hedefliyor.



(Fanatik)