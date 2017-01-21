Galatasaray, 'Büyük Tehdit' Haberini Yalanladı

FutbolArena - Galatasaray Kulübü, Fanatik Gazetesi'nde bugün yayınlanan, "Galatasaray'a büyük tehdit" adlı haberin gerçek dışı olduğunu açıkladı.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bugünkü Fanatik Gazetesi'nde, Serdar Dinçbaylı imzasıyla yayınlanan "Galatasaray'a büyük tehdit" başlıklı haber yalan ve maksatlıdır. Haberde iddia edildiği gibi Galatasaray ile Denizbank arasında asla böyle bir pazarlık yaşanmamıştır, yaşanması da mümkün değildir. Denizbank, finansal anlamda Galatasaray'ın en büyük destekçilerinin başında gelmektedir. İş ilişkimiz karşılıklı iyi niyet ve anlayış çerçevesinde yıllardır kesintisiz olarak sürmektedir. Konunun Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar intikal ettiği yönündeki iddia ise yazanın sanrılarından ibarettir.



Kamuoyuna saygılarımızla."



Fanatik Gazetesi'ndeki "Galatasaray'a büyük tehdit" haberi



Sarı-Kırmızılılar, Emlak Konut ile imzaladıkları anlaşma gereği alacakları garanti miktar olan 508 milyon lirayı şimdiden kırdırıp borçları ödemeyi düşünüyor. Bu istekle Başkan Dursun Özbek neredeyse kulübün tüm borçlarının sahibi olan Denizbank'a gidiyor.



Genel Müdür Hakan Ateş teklifini sunuyor. Alınacak 508 milyon lira dolara çevrilir. Ateş, gelecekte kazanılacak 170 milyon dolar yerine Galatasaray'a peşin 110 milyon dolar teklif eder. Bunu kabul edemeyeceklerini söyleyen Özbek ise teklifi 145-150 milyon dolara çeker. Hakan Ateş, bu kararı kendi başına vermeyeceğini, Rus patronlar ile konuşması gerektiğini söyler ve iki taraf için de kapılar kapanır.



Bir müddet sonra Dursun Özbek bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rastlar ve bu durumdan bahseder. İşadamları da yoğun şekilde bankaları şikayet etmektedirler. Hakan Ateş, Cumhurbaşkanı'ndan uyarı alır, fakat Özbek'in kendisini cumhurbaşkanına şikayet etmesini bir kenara yazar. Dursun Özbek'e bir şey demez, ancak yakın çevresine, "Başka bir banka ile bu işlemi yapmalarına bize olan borçları nedeniyle kolaylık göstermeyeceğiz, en son Galatasaray yine bize gelmek zorunda kalacak" dediği iddia ediliyor. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek!



