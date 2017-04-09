Galatasaray Avantajı Yakaladı

Galatasaray, Venüs Sultanlar Ligi Yarı Final ilk maçında Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti.



Galatasaray bu sonuçla büyük avantaj sağladı. Turun ikinci maçı 12 Nisan 2017, Çarşamba günü yine Burhan Felek Voleybol Salonunda oynanacak. NTVSpor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.



Salon: Burhan Felek



Hakemler: Bülent Bozkurt xx, Recep Karakoç xx



Galatasaray: Centoni xx, Güldeniz xx, Aslı xx, Leys xx, Jack xx, Seda xx, Ada x, Nursevil x, Nihan (L) xx



Vakıfbank: Zhu xx, Kübra xx, Lonneke xx, Gözde xx, Hill xx, Melis xx, Naz xx, Özgenur x, Gizem x, Ayça x (L)



Setler: 25-19, 25-23, 25-22



Süre: 87 dakika (27, 30, 30)



(İHA)