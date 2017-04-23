Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 4'e indirdiSpor Toto Süper Lig'in 28. hafta derbi maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 4'e indirdi
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta derbi maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 90+1. dakikada Josef kaydetti.
Galatasaray'ı son dakika golüyle yenerek puanını 53'e yükselten Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Galatasaray ise 49 puanla 4. sırada kaldı.
Stat: TT Arena
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, Tolga (Josue dk. 90, Selçuk, Yasin (Eren dk. 80), Sneijder, Bruma (Rodrigues dk. 68), Podolski
Yedekler: Cenk, Linnes, Hakan Balta, de Jong
Teknik Direktör: Igor Tudor
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper (Ozan dk. 90+1), Aatif (Volkan Şen dk. 62), Van Persie (Sow dk. 80)
Yedekler: Fabiano, İsmail, Neustadter, Salih Uçan
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Gol: Josef (dk. 90+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Van Persie, Josef, Skrtel, Volkan Demirel (Fenerbahçe)
İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)