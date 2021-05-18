FUTBOL HABERLERİ

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Futbol Haberleri

Futbol haber, Futbol son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Futbol: Süper Lig'den Netflix bombası! Yayın ihalesi için masaya oturulacakFutbol - Bugün

Süper Lig'den Netflix bombası! Yayın ihalesi için masaya oturulacak

Futbol: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacakFutbol - Bugün

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak

Futbol: Fatih Altaylı: ultrAslan, Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grupFutbol - Bugün

Fatih Altaylı: ultrAslan, Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup

Futbol: Galatasaray hücum hattı 10 yıl sonra ilk kez çift hanelere ulaşamadıFutbol - Bugün

Galatasaray hücum hattı 10 yıl sonra ilk kez çift hanelere ulaşamadı

Futbol: Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyorFutbol - Bugün

Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor

Futbol: Trabzonspor bombayı patlatıyor! Steven Caulker'la İstanbul'da transfer görüşmesi yapıldıFutbol - Bugün

Trabzonspor bombayı patlatıyor! Steven Caulker'la İstanbul'da transfer görüşmesi yapıldı

Futbol: Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydıFutbol - Dün

Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı

Futbol: Ozan Kabak için Leicester City ve RB Leipzig devredeFutbol - Dün

Ozan Kabak için Leicester City ve RB Leipzig devrede

Futbol: TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettiFutbol - Dün

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti

Futbol: Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftara ve tekne turuna izin çıkmadıFutbol - Dün

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftara ve tekne turuna izin çıkmadı

Amatör spora profesyonel destek
Futbol: Süper Lig'de yayın gelirinden en fazla payı Galatasaray aldıFutbol - Dün

Süper Lig'de yayın gelirinden en fazla payı Galatasaray aldı

Futbol: Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda ettiFutbol - Dün

Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

Futbol: Almanya'da Ter Stegen, EURO 2020'de forma giyemeyecekFutbol - Dün

Almanya'da Ter Stegen, EURO 2020'de forma giyemeyecek

Futbol: Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandıFutbol - Dün

Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı

Futbol: Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladıFutbol - Dün

Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Futbol: F.Bahçe'de ortalığı karıştıran iddia: Mehmet Ali Aydınlar yönetime giriyorFutbol - Dün

F.Bahçe'de ortalığı karıştıran iddia: Mehmet Ali Aydınlar yönetime giriyor

Futbol: Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi! Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdıFutbol - Dün

Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi! Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Futbol: Galatasaray'da başkan adaylarından Fatih Terim çağrısıFutbol - Dün

Galatasaray'da başkan adaylarından Fatih Terim çağrısı

Futbol: Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları, Josef transferinin perde arkasını anlattı: Menemenden sonra anlaştıkFutbol - Dün

Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları, Josef transferinin perde arkasını anlattı: Menemenden sonra anlaştık

Futbol: Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaştıFutbol - Dün

Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaştı

Futbol: Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişlerFutbol - Dün

Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler

Futbol: Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Hepiniz hakkınızı helal edinFutbol - Dün

Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Hepiniz hakkınızı helal edin

Futbol: Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçtiFutbol - Dün

Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti

Futbol: Lille, sahasında Saint-Etienne'le berabere kalarak şampiyonluğu son haftaya bıraktıFutbol - Dün

Lille, sahasında Saint-Etienne'le berabere kalarak şampiyonluğu son haftaya bıraktı

Futbol: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e zehir zemberek sözler: Sen mi seçeceksin başkanı?Futbol - 16.05.2021

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e zehir zemberek sözler: Sen mi seçeceksin başkanı?

Futbol: Beşiktaş'ta Rosier canlı yayında Dorukhan Toköz'e sinkaflı küfürler ettiFutbol - 16.05.2021

Beşiktaş'ta Rosier canlı yayında Dorukhan Toköz'e sinkaflı küfürler etti

Futbol: Celta Vigo'ya 2-1 mağlup olan Barcelona'nın ligde şampiyon olma şansı kalmadıFutbol - 16.05.2021

Celta Vigo'ya 2-1 mağlup olan Barcelona'nın ligde şampiyon olma şansı kalmadı

Futbol: Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktıFutbol - 16.05.2021

Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı

Futbol: Liverpool kalecisi Alisson, 90+5. dakikada attığı golle West Bromwich karşısında galibiyeti getirdiFutbol - 16.05.2021

Liverpool kalecisi Alisson, 90+5. dakikada attığı golle West Bromwich karşısında galibiyeti getirdi

Futbol: Milli Takım'da EURO 2020 kadrosuna alınmayan Serdar Dursun, Heidenheim karşısında 4 gol attıFutbol - 16.05.2021

Milli Takım'da EURO 2020 kadrosuna alınmayan Serdar Dursun, Heidenheim karşısında 4 gol attı

Futbol: Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın paylaşımı: Omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettinFutbol - 16.05.2021

Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın paylaşımı: Omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin

Futbol: Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacakFutbol - 16.05.2021

Falcao'dan taraftarın kafasını karıştıran paylaşım: Gelecek sezon bizi daha güçlü yapacak

Futbol: Mircea Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'taFutbol - 16.05.2021

Mircea Lucescu: Sergen Yalçın benim sayemde Beşiktaş'ta

Futbol: Joao Pereira'nın Abdullah Avcı yorumu sosyal medyayı salladı: Beni şampiyon yaptığın için teşekkürlerFutbol - 16.05.2021

Joao Pereira'nın Abdullah Avcı yorumu sosyal medyayı salladı: Beni şampiyon yaptığın için teşekkürler

Futbol: Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildiFutbol - 16.05.2021

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna Avrupa basınında geniş yer verildi

Futbol: Fenerbahçe taraftarları, Ralf Ragnick paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme oturduFutbol - 16.05.2021

Fenerbahçe taraftarları, Ralf Ragnick paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme oturdu

Futbol: Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçtiFutbol - 16.05.2021

Liverpool, Ozan Kabak'ı almaktan vazgeçti

Futbol: Beşiktaşlı N'Koudou, derbiden sonra gönderme yapan Arda'nın paylaşımıyla alay ettiFutbol - 16.05.2021

Beşiktaşlı N'Koudou, derbiden sonra gönderme yapan Arda'nın paylaşımıyla alay etti

Futbol: Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda ettiFutbol - 16.05.2021

Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti

Futbol: Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan'ın tadını kaçıracak takımlar varFutbol - 16.05.2021

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan'ın tadını kaçıracak takımlar var

Futbol: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mi gidecek Konferans Ligi'ne mi? Bu sorunun cevabı Beşiktaş'ta saklıFutbol - 16.05.2021

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mi gidecek Konferans Ligi'ne mi? Bu sorunun cevabı Beşiktaş'ta saklı

Futbol: Esenyurt'un gençleri polisi görünce afalladı! Şampiyonluğu kutlamak isterken arabayı vurduFutbol - 16.05.2021

Esenyurt'un gençleri polisi görünce afalladı! Şampiyonluğu kutlamak isterken arabayı vurdu

Futbol: Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istediklerini duyurduFutbol - 16.05.2021

Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istediklerini duyurdu

Futbol: Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!Futbol - 16.05.2021

Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!

Futbol: 'Kulübün biletiyle tatile gidiyor' diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparımFutbol - 16.05.2021

"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım

Futbol: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladıFutbol - 16.05.2021

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı

Futbol: Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyorFutbol - 16.05.2021

Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor

Futbol: Halı sahalar ve spor salonları da kısıtlamaya takıldıFutbol - 16.05.2021

Halı sahalar ve spor salonları da kısıtlamaya takıldı

Futbol: 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdıFutbol - 16.05.2021

38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı

Futbol: Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyorFutbol - 16.05.2021

Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor

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Futbol Haberleri | Futbol Haber - Haberler - Futbol haberleri, son dakika futbol haber ve gelişmeleri burada. Süper Lig'den Netflix bombası! Yayın ihalesi için masaya oturulacak.
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