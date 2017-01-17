Futbolda Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 5. haftası, yapılan 6 müsabakayla başladı.
Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor: 0-1
Boluspor-Kayserispor: 0-0
İnegölspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: 1-0
Bursaspor-Akhisar Belediyespor: 1-4
Elazığspor-Galatasaray: 1-4
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 5. haftası, yapılan 6 müsabakayla başladı.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 5. haftası, yapılan 6 müsabakayla başladı.
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