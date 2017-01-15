Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka (Dk. 69 Shala), Tunay Torun, Adem Büyük (Dk. 66 Eduok), Koita (Dk. 85 Turgut Doğan Şahin)
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Orhan Şam, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin (Dk. 20 Rantie), Issah, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut (Dk. 20 Matei), Muric (Dk. 46 Ring)
Goller: Dk. 5 Titi (Penaltıdan), Dk. 13 Adem Büyük, Dk. 16 Pavelka (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 82 Orhan Şam (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 30 Adem Büyük (Kasımpaşa), Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 51 Matei, Dk. 81 Issah (Gençlerbirliği)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.
54. dakikada Kasımpaşa 4. gole çok yaklaştı. Koita'nın verdiği pasta kale sahasında Hopf'tan sıyrılan Tunay Torun, ayağından açtığı topa son anda vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
73. dakikada Tunay Torun'un sağ kanattan yaptığı kavisli ortaya iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Hopf yerden seken topu kornere çeldi.
75. dakikada gelişen hızlı atakta Tunay Torun, meşin yuvarlağı savunma arkasına koşu yapan Koita'nın önüne çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Koita'nın kaleciyle karşı karşıya müsait durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarı gitti.
78. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Serdar Gürler, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Khalili'ye kazandırdı. Khalili'nin sıfırdan içeriye çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Rantie'nin kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta, Ramazan Köse meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, İsmail ŞencanKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka (Dk. 69 Shala), Tunay Torun, Adem Büyük (Dk. 66 Eduok), Koita (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan