Fren Yerine Gaza Basınca Dükkana Girdi

Bilecik'te bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basında bir dükkanın ön camından içeri girdi. Dükkanın kapalı olması olası bir faciayı önledi



Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Atatürk Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 11 AK 270 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Yıldırım otomobilini bulvar üzerinden bir fast food ürünleri satan bir dükkanın önüne park etti. Bu esnada 34 EK 1132 plakalı otomobilin sürücüsü Gül D., park halindeki otomobilin önüne geri geri gelerek yanaştığı esnada fren yerine gaza basınca 11 AK 270 plakalı otomobil çarparak fast food ürünleri satan dükkanın ön camından içeri girdi. Kazanın sabah saatlerinde yaşanması ve pazar günü olması sebebiyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, dükkanda büyük ölçüde zarar meydana geldi.



Otomobil sürücüsü Serkan Yıldırım, "Ben park halindeydim. Çocukları gezi gidiyorlardı servise bindirecektim. O arada diğer otomobil sürücüsü bayanda çocuğunu bırakacakken geri vitese taktı. Fren yerine gaza basınca olanla oldu tabii ki" dedi.



Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı



Kazanın yaşandığı bulvarın karşı istikametinde yer alan bir büfenin güvenlik kameralarına yansıyan kazada 34 EK 1132 plakaları otomobil sürücüsü Gül D. bulvarda bulunan kavşaktan geldiği ve birkaç otomobilin geçmesinin bekledikten sonra geri vitese takarak aracını yanaştırmaya çalıştığı görülüyor. Son olarak Gül D.'nin 11 AK 270 plakalı otomobile çarparak dükkanın ön camından içeri gitmesi yer alıyor. - BİLECİK