Fransa'daki Cumhurbaşkanı Seçimi

Fransa'da dün düzenlenen ve resmi olmayan sonuçlara göre "En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in ikinci tura çıkmayı başardığı cumhurbaşkanı seçiminde elenen aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon, ikinci turda kimi destekleyeceğini daha sonra açıklayacağını söyledi.



İlk sonuçların açıklanmasıyla tüm adaylar sonuçlara dair açıklama yaparken, Melenchon geç saatlerde kameraların karşısına geçerek, Macron ve Le Pen'in Fransa'daki mevcut kurumsal ve çevresel sorunlara yanıt veremeyeceğini savundu.



Melenchon, kendisini destekleyen 450 bin kişinin olduğunu ve ikinci turda hangi adayı destekleyeceği konusunda bir değerlendirme yapıp karar vereceğini söyledi. Fransız basınına göre, Melenchon, taraftarlarına belli bir adayı destekleme çağrısı yapmayacak.



Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 19,5 oranında oy alarak ilk turda elenmesine rağmen Melenchon'un tarihi bir başarı yakaladığı kaydediliyor.