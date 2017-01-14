Foçalı Antrenör, Avrupa Şampiyonasında

Foça Belediye Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Uluslararası Hakem Recep Başkan, Avrupa Şampiyonasında görev yapacak.



Foça Belediye Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Recep Başkan, Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Hakem Semineri'ne katıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te, 5-8 Ocak tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Hakem Semineri'nde, 17 ülkeden toplam 45 ve Türkiye Taekwondo Milli Takımımız adına 5 hakem yer aldı. Seminere katılan hakemlerden, İzmir'den Recep Başkan ve Nesibe Altun, İstanbul'dan Hülya Pervin Birol, Aydın'dan Güler Gençtürkoğlu ve Sinop'tan Barış Tosun, mayıs ayında Yunanistan'ın Rodos kentinde yapılacak olan Taekwondo Poomsae Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.



Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Uluslararası turnuvalarda edindiği tecrübelerini Foça Belediye Sporlu gençlerimize de aktaran ve çok iyi örnek olan, Taekwondo Antrenörümüz Recep Başkan'ı gönülden kutluyor, daha nice başarılar diliyoruz' dedi. - İZMİR