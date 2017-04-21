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DHA: Şırnak Uludere ilçesi Andaç bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
21 Nisan 2017 Cuma 11:24
DHA
:
Şırnak
Uludere
ilçesi Andaç bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
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[9525771] DHA
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