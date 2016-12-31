10 Karaköy yeni yılı, Flapper Swing'in nostalik yolculuğu ve yepyeni lezzetleri ile karşılıyor.
"Genç şef İpek Mutlu ve ekibinin hazırladığı, sezonun en taze malzemeleriyle hazırlanan zengin parti menüsü ve tadına doyulmayacak nostaljik bir eğlence ile 10 Karaköy'de yeni yıla merhaba diyecek konuklar, ON10 Terrace Bar'da buluşuyor.
Gecenin muhteşem ses ise; Flapper Swing. Üstatları Django Reinhardt'ın izinden giden gitar, kontrbas, soprano saksafon ve vokalden müteşekkil gypsy jazz (manouche) topluluğu sizi 1920-30'ların caz ve swing repertuvarı ile 31 Aralık gecesi akustik bir yolculuğa çıkartıyor.
10 Karakoy, 2017'yi lezzetli ve keyifli şekilde karşılamak isteyen konuklarını asla modası geçmeyen Swing müzikleri ile ağırlayacak."
*Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0 212 703 33 33 numaralı telefonu arayabilir ya da 10karakoy.info@mhgc.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.
10 Karakoy A Morgans Original 31 Aralık 2016 Parti Menüsü
Midye Dolma
Somon Gravlax
Narlı Kinoa Salatası
Hardal Soslu Roastbeef
Kızarmıs Armutlu Rokfor Peyniri
Kadayıfa Sarılı Balık Topları,tatlı eksi sos ile
Tavuk ve Et Satay,yer fıstıgı sos ile
Porcini Risotto
Pesto Soslu Kalamar
Çıtır Mantı
Kahveli Ekler
Lavantalı Panna Cotta
Flapper Swing ile Nostaljik Bir Yılbaşı Kutlaması
10 Karaköy yeni yılı, Flapper Swing'in nostalik yolculuğu ve yepyeni lezzetleri ile karşılıyor.
10 Karaköy yeni yılı, Flapper Swing'in nostalik yolculuğu ve yepyeni lezzetleri ile karşılıyor.