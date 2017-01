Fist Lady Michelle Obama'ya 2020'de Başkan Adayı Olma Çağrısı

O, ABD başkanlık yarışında Hillary Clinton'a destek vermek için sahneye çıktı. Ancak Hillary'yi gölgesinde bıraktı...



First Lady Michelle Obama'nın yüz binlerce hayranı sosyal medya üzerinden- daha Trump göreve gelmeden – 2020'de başkan adayı olması için çağrıda bulundu.



Please press fast forward to 2020 so Michelle Obama can fix things— GRIM REAPER (@GDtotheTOP) 9 novembre 2016



Michelle Obama : "Öyle bir başkan istiyorum ki bu ülkedeki her çocuğa değerli olduğunu hissettirmeli. Yıllar önce kurucularımız tarafından aşılanan vizyona inanan bir başkan, yani hepimizin eşit olarak doğduğu ve her ferdin büyük Amerikan tarihinin sevilen bir üyesi olduğunu hissettiren bir lider istiyorum. Bir kriz patlak verdiğinde birbirimize sırtımızı dönmeyelim. Hayır, birbirimizi dinleyip birbirimize sırtımızı dayayalım. Zira bizlik olunca güçlüyüz."dedi.



So…...we may have to start gearing up for Michelle Obama to run in 2020, can we get that campaign started now #Michelle2020— IG: TamiRoman (TamiRoman) 9 novembre 2016



Seçim kampanyalarının en etkili konuşmasını yaptı



Michelle Obama'nın Trump'ın kadınlar hakkındaki aşağılayıcı sözlerine tepkisini göstermek için yaptığı konuşma hem halkta hem de medyada büyük saygı uyandırdı.



The Nation ve Washington Post gazeteleri bu konuşmanın seçim kampanyaları boyunca yapılan en etkili ve en güçlü konuşma olduğunu yazdı.



Kamuoyu yoklamaları sürekli Michelle'in taraftar sayısının Trump, Hillary ve Obama'dan çok daha yüksek olduğunu gösterdi. (%64)



Kitap yazmak istiyor



First Lady her defasında başkanlığa aday olma niyetinin olmadığını belirtse de, artan popülaritesinin fikrini değiştirmesine yardımcı olacağı yorumları yapılıyor. Fakat First Lady her şeyden önce bir kitap çıkarmak istiyor.



New York Times'a göre "Her ne hakkında yazarsa yazsın, şimdiye kadar Fist Lady'ler tarafından yazılmış en kazançlı kitap olacağı ve yurt dışında dahi yok satacağı" tahmininde bulunuyor. Obama'nın daha çok sağlıklı beslenme, üniversite eğitimine eşit oranda erişim, kızların eğitimi gibi konular için kalemi eline alacağı düşünülüyor.



İletişimde uzmanlığını kanıtladı



First Lady her şeyden önce iletişim konusunda uzmanlığını kanıtladı ve kendi kitlesini kendisi oluşturdu.



Arabada dünyaca ünlü rap şarkıcısı Missy Elliot'la birlikte şarkı söyleyerek, yine ünlü televizyon sunucularından Ellen DeGeneres ile ekran karşısında alışveriş yaparak veya kendi sosyal medya hesapları için ilginç klipler çekerek insanları güldürmeyi başardı.



"İnsanları güldürürseniz dikkatlerini çekmeyi başarırsınız" demişti.



Bu sayede siyasi bir kadın imajı vermek yerine, bir anne, eş ve Afrikalı amerikan imajı çizerek bir çok kişinin kendini onda bulmasını sağladı.



2016 Forbes dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde 13. sırada



Açık sözlü oluşu, eşiyle ekranların karşısında şakalaşabiliyor olması ve annelik kaygılarından bahsedebilmesi onun 2016 Forbes dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde Aung San Suu Kyi veya kraliçe Elizabeth'i g



