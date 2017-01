Finansal Yönetim ve Finansal Hukuk

Mal veya hizmet üreten ve satan şirketlerin operasyonel faaliyetlerinden bağımsız ve istisnasız ortak özellikleri ve kritik başarı faktörleri sermaye yönetimi üzerine kurulu finans şirketi olmalıdır. Bunun üzerine iki husus vardır ki eğitim ve danışmanlık ile desteklendiğinde girişimin başarısız olma ihtimali çok düşük seviyelere indirilerek yalnızca sistematik riskle ifade edilebilecektir.



Bahsi geçen iki husus I Can Academy tarafından sunulacak birer saatlik iki oturumlu özel eğitimin kapsamını oluşturacaktır.



Konu Başlıkları:



• Finansal Yönetim Eğitimi: Muhasebe, maliyet yönetimi, iç denetim ve kontrol, kurumsal finans (fizibilite, finansman modelleri ve kaynakları, şirket birleşmesi, halka arz)



• Finansal Hukuk Eğitimi: Ticaret, borçlar, icra ve iflas, iş ve sosyal güvenlik, sermaye piyasası, sözleşme hukuku



Eğitmen:



İbrahim Can



I Can Advisory – I Can Academy



Kurucu, Finansal Yönetim ve Hukuk Danışmanı, Akademisyen



Not: Katılım ücretsizdir. Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ne ulaşmak için;



• Kadıköy ve Üsküdar'dan Capitol AVM yönüne giden tüm otobüs ve minübüsler ile Altunizade durağında inip yürüyerek,



• Metrobüs kullanarak Altunizade durağında inip 5 dakika yürüyerek,



• Hilal Konutları durağından geçen 12C, 13TD, 14C, 14FD hatları ile Fikir Sanat Merkezi'nin tam önünde inebilirsiniz.



Adres:



Burhan Felek Köşkü



Barbaros Mah. Veysi Paşa Sok. No: 14



Üsküdar, İstanbul