Fikret Orman: "Lyon Taraftarı Gelmiyor, Biletler Beşiktaşlılara Satılacak" (1)

Fikret Orman: "Lyon taraftarı gelmiyor, biletler Beşiktaşlılara satılacak" (1)Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lyon taraftarlarının maça gelmeyeceğini ve onlar için ayrılan 2100 adet biletin Beşiktaş taraftarlarına satılacağını söyledi.

Fikret Orman:

Fikret Orman: "Lyon taraftarı gelmiyor, biletler Beşiktaşlılara satılacak" (1)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lyon taraftarlarının maça gelmeyeceğini ve onlar için ayrılan 2100 adet biletin Beşiktaş taraftarlarına satılacağını  söyledi.

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-Fikret Orman'ın açıklamaları

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