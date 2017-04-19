Fikret Orman: "Lyon Taraftarı Gelmiyor, Biletler Beşiktaşlılara Satılacak" (1)
Fikret Orman: "Lyon taraftarı gelmiyor, biletler Beşiktaşlılara satılacak" (1)Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lyon taraftarlarının maça gelmeyeceğini ve onlar için ayrılan 2100 adet biletin Beşiktaş taraftarlarına satılacağını söyledi.
Fikret Orman: "Lyon taraftarı gelmiyor, biletler Beşiktaşlılara satılacak" (1)
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lyon taraftarlarının maça gelmeyeceğini ve onlar için ayrılan 2100 adet biletin Beşiktaş taraftarlarına satılacağını söyledi.
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