FIFA Yılın 11'i Belli Oldu. Real Madrid'den 5, Barcelona'dan 4 Kişi Var

İsviçre'nin Zürich kentinde düzenlenen törende FIFA FIFPro dünyada 2016 yılının on biri açıklandı. Yılın on birine en fazla futbolcu sokan takım 5 oyuncuyla Real Madrid oldu.

DANİ ALVES DE GİRDİ

Barcelona'nın ise mevcut kadrosundaki 4 oyuncu yılın on birine girerken, yılın ilk yarısında Katalan devinde forma giyen ancak bu sezon başında Juventus'a transfer olan Dani Alves de on birde yer aldı.

Gecenin en çok merak edilen ödülü ise Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yarıştığı FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü olacak.

Ödül törenini Alman televizyon spikeri Marco Schreyl ile ABD'li ünlü aktris Eva Longoria sunuyor.

İşte 2016 FIFPro Yılın 11'i:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Sağ Bek: Dani Alves (Barcelona/Juventus)

Stoper: Gerard Pique (Barcelona)

Stoper: Sergio Ramos (Real Madrid)

Sol Bek: Marcelo (Real Madrid)

Orta Saha: Luka Modric (Real Madrid)

Orta Saha: Toni Kroos (Real Madrid)

Orta Saha: Andres Iniesta (Barcelona)

Forvet: Luis Suarez (Barcelona)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)