Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. haftasında deplasmanda Polonya ekibi Stelmet'i 84-66 yendi.
Salon: Rekreacyjno Sportowe
Hakemler: Mehdi Difallah xx, Aleksandar Milojevic xx, Andrei Sharapa xx
Stelmet: Dragicevic xx 7, Koszarek xx 7, Kelati x 8, Zamosjki xx 12, Vaughn x 2, Hrycaniuk x 2, Florence x 6, Moore xx 9, Gruszecki xx 13
Başantrenör: Artur Gronek
Beşiktaş Sompo Japan: Roll xx 9, Thompson xxx 19, Weems xx 12, Stimac xxx 13, Clark xxx 13, Strawberry xx 4, Erkan Veyseloğlu xx 8, Muratcan Güler xx 4, İlkan Karaman xx 2, Şafak Edge xx, Sertaç Şanlı xx, Kenan Sipahi xx
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 21-15 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 45-41 (Stelmet lehine)
3. Periyot: 55-61 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) - İSTANBUL
Fıba Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. haftasında deplasmanda Polonya ekibi Stelmet’i 84-66 yendi.
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. haftasında deplasmanda Polonya ekibi Stelmet'i 84-66 yendi.