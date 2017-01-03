Fıba Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. haftasında deplasmanda Polonya ekibi Stelmet’i 84-66 yendi.

Fıba Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. haftasında deplasmanda Polonya ekibi Stelmet'i 84-66 yendi.

Salon: Rekreacyjno Sportowe

Hakemler: Mehdi Difallah xx, Aleksandar Milojevic xx, Andrei Sharapa xx

Stelmet: Dragicevic xx 7, Koszarek xx 7, Kelati x 8, Zamosjki xx 12, Vaughn x 2, Hrycaniuk x 2, Florence x 6, Moore xx 9, Gruszecki xx 13

Başantrenör: Artur Gronek

Beşiktaş Sompo Japan: Roll xx 9, Thompson xxx 19, Weems xx 12, Stimac xxx 13, Clark xxx 13, Strawberry xx 4, Erkan Veyseloğlu xx 8, Muratcan Güler xx 4, İlkan Karaman xx 2, Şafak Edge xx, Sertaç Şanlı xx, Kenan Sipahi xx

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 21-15 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 45-41 (Stelmet lehine)

3. Periyot: 55-61 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) - İSTANBUL

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