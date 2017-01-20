Fetö'nün Akademik Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına yönelik İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), örgüte üye olan ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Uyuşturucuyla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin ekip takviyeleriyle İTÜ'de FETÖ/PDY'ye üye olan ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 41 kişiye yönelik, 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 2'sinin doçent, 3'ünün yardımcı doçent, 10'unun araştırma görevlisi, 12'sinin de idari personel olduğu öğrenildi.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, FETÖ'ye ait kitaplar, 1 dolarlık banknotlar ve şüphelilerin isimlerinin de bulunduğu, kapatılan Zaman gazetesi kupürlerinin de yer aldığı çok sayıda örgütsel doküman, iletişim ve bilişim malzemesi ele geçirildi.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.