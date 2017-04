Fetö'cü Polis Memuru M.d.'nin İtirafları İddianamede Yer Aldı Açıklaması

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı-Paralel Devlet Yapılanması Terör Örgütü (FETÖ/PDY) İddianamesi Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.



İddianamede yer alan itirafçı polis memurunun örgüt içerisindeki gizli yapılanmasının ayrıntılı bir şekilde anlatımı iddianamede yer aldı. İddianamede polis Memur M.D.'nin itiraflarında, "Sigara içen himmeti aksatan düzensiz personel sayılıyor", "Cep telefonlarını uçak moduna alınmadan sohbete başlanmıyordu", A-4 kriptosunda ise "Derslerini yapan himmetini veren ama çıkarını örgütten önde tutan kişiler" yer verildi.



'Komiserlik sınav sorularını yemin ettirerek teslim ettim'



'2010 yılının yaz aylarında Selami isimli şahıs beni örgütün verdiği telefondan aradı ve buluşma teklif etti Erzurum da Yenişehir PTT'nin önünde buluştuk. Bana elinde tutuğu 4 zarfı göstererek "Bunların içinde komiser yardımcılığı sınav soruları var. Bunları kendi belirlediğin hizmete bağlı güvendiğin kişilere yemin karşılığı verip geri alacaksın' dedi bende bu zarfları aldım. Bu olay olmadan sınava girecek kişiler belliydi örgüt bu şahısları belirlemişti. Bizde biliyorduk. Kendi belirlediğim Oltu İlçesinde çalışan Polis Memuru Y.H., İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli, Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde Polis Merkez Amirliğinde görevli ve Aşkale İlçesinde Trafik Büroda çalışan isimlerini ve soy isimlerini hatırlamadığım Polis Memurlarına bu zarfları verdim. Kendilerine yemin ettirdim ve bir hafta sonra aynı şekilde geri alıp Selami'ye geri verdim. Duyduğum kadarı ile soruları verdiğim memurlar sınavı kazanarak kursa gittiler. İsimlerini hatırlamadım ama resimlerini görürsem tanır ve teşhis ederim. 1 yıl sonra İlçeleri Mehmet'in isteği doğrultusunda Resul'e teslim ettik. Ayrıca Mehmet beni, Abdulkadir ve Selami'yi rehberlik grubu olarak sohbetlerde yapılacak konuları belirlemek amacıyla görevlendirdi.



'Sohbet taslağı hazırladık'



'Birlikte hazırladığımız ve Selami'ye iletilen işlenmesi gereken diğer konularla birlikte sohbet taslağı hazırladık ve tüm toplantılarda uygulanması amacıyla tüm öğretmenlere yazılı olarak dağıttık. Bu durum Ankara ya da İzmir ili olabilir. Merkezden aylık toplantı konuları gelmeye başlayınca bu işi bıraktık. İlk yöntem kitapçık şeklindeydi sonra internet üzerinden dijital olarak gelmeye başladı ben buradan ayrıldım. Rehberlik grubunda Abdulkadir isimli şahıs kaldı.'



'Çetele tutarak personel hakkında bilgi veriyorduk', 'sohbetlerde telefonlar uçak moduna alıyorduk'



'Toplantılarda yine rutin toplantılardı, himmet toplardık, çetele tutardık, ayrıca menfi yada musbet personel hakkında bilgi verirlerdi. 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt, gizlilik boyutunu arttırdı. Cep telefonlarının toplantılara getirilmemesini. Getirilirse uçak moduna alınması talimatlarını 'Hamza' Kod, bylock programı ile attı. Öğretmenlerle yapılan toplantılarda alınacak tedbirleri sözlü anlattı. Toplantıların aralığını arttırdık. Ben örgütsel amaçlı yapılan bazı konulara değinmek istiyorum.



Örgüt şemasına tam olarak net bir şekilde bilmiyorum. Ama ben İlçe Hizmeti, Memur Hizmeti, Polislikten geçme rütbeliler Hizmeti, Akademi Mezunları Hizmeti, Polis Okulu Hizmeti, Rehberlik Gurubu Hizmeti, Sosyal Medya Gurubu gibi grupları biliyorum her grubun başında sorumlu Müdür Yardımcısı bunun üstünde müdür ve üst düzey Bölge temsilcisi olduğunu tahmin ediyorum. Ama memurlar grubunun birim birim ayrıldığını, rütbelilerinde mezuniyet yılına göre ayrıldıklarını biliyorum. Grubumuzda bulunan öğrencilerin notlarını yılsonunda yıl içi performanslara göre sorumlu öğretmenler verirdi. Sorumlu müdür yardımcısı toplantı düzenler toplantıda öğretmenler sırayla kendi sorumluluğunda bulunan öğrencilerin notlarını yanında getirdikleri bilgisayara girerdi.



İşte örgütün kripto sembolleri!



Not sembolleri A5 (her şeyi ile örgüte bağlı) A4 (derslerini yapan himmetini veren ama çıkarını örgütten önde tutan kişiler) B5 (Himmet vermesinde aksaklık yapan, namaz ve diğer derslerde eksikleri olan personel ) B4 (sigara içen himmeti aksatan düzensiz personel) ümitler (önceden Hizmete gelen ve ayrılan personel) menfi (Hizmete Karşı Olan personel) diğer (Farklı cemaat ve grupta olan Personel) şeklinde not ortalaması verilirdi. menfi olanları biz yani öğretmenler grubunda bulunan öğrencilere sorar diğer personel yani örgütten olmayan hakkında bilgileri toplar cep telefonuna 'Mehmet' Kod, 'Halit' Kod isimli şahsın kurduğu şifreli not programı 'kripto not' adlı programa öğrenciden elde ettiğimiz bilgileri yazar sorumlu Müdür Yardımcısına iletir ve silerdik.'



'Komiserim evli kadınla muta nikahı yaptı'



'Ali' sohbet esnasında R... isimli komiserin evli bir kadınla muta nikahı yapmış Iğdır ilinden gelen Caferi bir imamı Öğretmenevinde uygunsuz bir şekilde yakaladığını ve bu durumu kendisine ilettiğini bana söyledi ancak içeriği hakkında fazla bir bilgim yoktur. Yine 2014 yada 2015 yılında Ali, bana Kars İli Emniyet yapılanma sorumlusunun ilimize geleceği ayrıca emanet bırakacağını bu şahısla ilgilenmem gerektiğini bana söyledi ve şahısla buluştuk. Adını bilmiyorum Bana flaş ortamında kendi beyanına göre Kars İlinde Nahcivan'a çıkan bir bürokratın resminin bulunduğu ve bu flaş belleği Ali ... isimli şahsa iletmem gerektiğini ve Kars ilinde topladığı himmet paralarım bana vererek ayrıldı bende İçeriğine bakmadan flaş bellekle himmet paralarını Ali'ye teslim ettim.'



'Rütbeli müdüre şantaj amaçlı çekilen fotoğraf! '



Yine aynı yıl Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışan S... bana ulaştı A1İ 'ye iletilmek üzere Emniyet Müdürlüğünde çekilmiş kimin olduğunu tam olarak bilmediğim rütbeli birine ait makam aracında çocukları ile beraber şantaj amaçlı çekilmiş bir fotoğrafı bana dijital ortamda verdi bende aynı gün teslim ettim. İçeriğine bakmıştım.?



'Örgüt üyelerine sahte hesap açtılar'



'Mehmet' kod, 'Halit' Kod isimli şahıs 2013 yılında Sosyal Medya adı altında örgütte çalışmaya başladı. Kendisi özellikle 17/25 Aralık süreci ile ilgili olarak twitter üzerinden kamuoyunu etkileyecek konu başlıklarını desteklemek amaçlı sahte hesapları bize verdi ve yorum yaparak tt yapmamızı istedi. Tüm örgüt üyelerine değişik sahte hesaplar verdi. Ayrıca bize 2014 yılında kullanmamız için ilk etapla eagle programını kurdu, bir müddet bu programı kullandıktan sonra bylock programını bize kurdu bizde bu programları öğrencilere kurduk, yazışmalarımız bu programlar ile gerçekleşti. Toplantıları önemli bilgileri bu programla ilettik. 2016 yılının başlarında bu programlar ile bize evde bulunan örgütsel dokümanları temizleyin evde açıklanamayacak bir şey bulunmasın diye mesaj geldi ve toplantılarda da sıkça tekrarlandı sebebine anlamadım'



'Bylock'u darbe girişimine kadar kullandık'



'Bu programı darbe girişimine kadar kullandık. Darbe girişiminden hemen sonra bylock programında bize programı silmemiz talimatını verdiler ben de hemen grubumda bulunan öğrencilere de aynı mesai attım. Programı hemen sildim. Ayrıca Mehmet-Halit kod isimli şahıs 2016 yılında işletim sistemi üzerinde ve bilgisayarda iz bırakmayan flaş bellek üzerinde çalışan programı öğretmenlerin bilgisayarına kurmaya çalıştı. Ancak bilgisayar özellikleri yeterli olan benim bilgisayarım ve ismini hatırlamadığım başka bir arkadaşın bilgisayarıydı benim bilgisayarıma kurarken bilgisayarım çöktü 'Mehmet', 'Halit' Kod tekrar kuracağını söyleyerek ayrıldı, bir hafta sonra tekrar kurmak istedi ancak tekrar bilgisayar çöktü ve programı kullanamadım." - ERZURUM