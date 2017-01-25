Fenerbahçe'ye Muhteşem 10 Numara!

Fenerbahçe'nin 10 numara adayları arasında bir anda ilk sıraya tırmanan Anderson Hernanes, kariyerinin son 7 yılını İtalya Serie A'da geçirdi.

Sao Paulo'da yaşadığı şampiyonluk ve ligin en değerli oyuncusu ödülünü aldıktan sonra birçok Avrupa takımını peşine taktı. Adı o dönem Fenerbahçe ile de anıldı. Transferi bitiren takım ise 6 Ağustos 2010'da 13.5 milyon Euro bedelle (54.6 milyon TL) Lazio oldu.

3 devin formasını giydi

Sambacı'nın kendisini kanıtlaması fazla zaman almadı. 36 lig maçında 11 gol atarak, Pavel Nedved'in kırdığı, Lazio'nun bir sezonda en çok gol atan orta saha oyuncusu rekoruna ortak oldu. Özellikle frikiklerden kaydettiği sayılarla kalecilerin korkulu rüyası haline geldi. Hernanes, Lazio'da geçirdiği 3.5 yılın ardından, sözleşme yenilemeyince 2013-14 sezonunun devre arasında 18 milyon Euro'ya (72.7 milyon TL) İnter'e gitti. Hernanes, o sezon eski takımı Lazio'ya karşı oynadığı maçta attığı golle, İnter'in Avrupa Ligi bileti almasında pay sahibi oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2015-16 sezonunun başında ise 13 milyon Euro'ya (52.5 milyon TL) Juventus'a imza attı. Ancak burada fazla ön plana çıkamadı. Yıldızların gölgesinde kaldı. İlk sezonunda 24 maçta görev yapıp, 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 31 yaşındaki oyuncu bu sezon ise 13 resmi maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

Tam bir frikik ustası

Hernanes, bir 10 numaradan beklenmeyecek kadar yüksek fizik gücüne sahip. Bu özelliği sayesinde birçok maçta defansif orta saha olarak bile görevlendirildi. Sambacı'nın ön plana çıkan bir diğer yönü ise her iki ayağını da kullanması. Frikiklerde çok tehlikeli olan Hernanes, uzaktan attığı jeneriklik gollerle biliniyor. 31 yaşındaki oyuncu mücadeleci bir yapıya sahip ve hırslı. Brezilya Milli Takımı ile çıktığı ilk maçta oyundan atılsa da fazla kart gören bir isim değil. İtalya'da oynadığı 184 lig maçında 29 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.





Kaynak: Fanatik