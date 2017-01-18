Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Karavev, Advocaat ile Skype'ta Görüntülü Konuşmuş'

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin, Ukrayna Premier Lig takımlarından Zorya Luhansk'tan sezon sonuna kadar kiraladığı ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Karavaev hakkında teknik direktör Yury Vernydub konuştu.



Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Zorya Luhansk Teknik Direktörü Yuriy Vernydub, Advocaat ile Karavaev'in Skype'ta görüntülü konuştuklarını söyledi. Karavaev Fenerbahçe'ye nasıl transfer oldu?



Zorya Luhansk Teknik Direktörü Yury Vernydub, Karavaev'in Fenerbahçe'ye gerçekleşen transfer süreci hakkında, "Advocaat'ın tercüman aracılığıyla Karavaev ile görüştüğünü öğrendim. Advocaat çok istemiş Karavaev'i. Tabi biz sezon sonuna kadar kalmasını isterdik. Bizim için önemli bir futbolcu. Tabi böyle bir teklif karşısında yapacak bir şeyimiz yoktu. Karavaev'in hedefleri büyüktü ve kulübün de şartları ortada. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin ismi. Ben de Karavaev'in hevesini kırmak istemedim. Onu tutamazdık. Böyle bir kulüpte oynamayı hak etmişti. Kendisi adına mutluyum." ifadelerini kullandı.



Zorya Luhansk'tan Karavaev'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında açıklama



Yury Vernydub, Karavaev'in Fenerbahçe gibi büyük bir takımda gelişeceğini söylerken, bunda da Advocaat gibi önemli bir teknik adamın payı olacağı düşüncesini paylaştı. Vernydub, "Karavaev'in Advocaat gibi bir hocayla çalışması çok önemli. Onun kariyeri için bu büyük bir adım. Belçika ve Hollanda'da küme düşmeye oynayan bir takıma ya da Macaristan'a gitmek istedi. Ukrayna Ligi'i de Türkiye'nin gerisinde. Bunu açıkça söylemek zorundayım. Dolayısıyla Karavaev için önemli bir kariyer adımı oldu bu." diye konuştu.



