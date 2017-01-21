Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, başkan Aziz Yıldırım, kulüp genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ile yönetim kurulu üyesi Serdar Erkan'ın da izlediği belirtildi.



Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışması yaptıkları bildirildi. İdmanın, taktik ve bireysel çalışmayla tamamlandığı, ardından sarı-lacivertli takımın kampa girdiği açıklandı.