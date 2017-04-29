Fenerbahçe, Gomis'in Peşinde!

Önümüzdeki sezon UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşması çerçevesinde en uygun şartlara en iyi kadroyu kurmak için çaba sarfeden Fenerbahçe yönetimi forvet hattı için birçok ismi gündemine alıyor. Son olarak gündeme gelen isim ile bonservisi Swansea'de olan ve Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis oldu.



Gomis'in Marsilya ile olan kiralık sözleşmesi 2017 Haziranında, Swansea ile olan sözleşmesi ise 2018 haziranında sona eriyor.



Sarı-lacivetli yönetim 32 yaşında olan Gomis'i uygun şartlarda transfer etmek için Swansea ile pazarlığa oturacak!



BU SEZON MARSİLYA'DA BAŞARILI OLDU



Ceza sahası içinde son derece etkili bir futbolcu olan Gomis, Fransa Milli Takımı'nda 12 kez forma giyme başarısını göstermiş bir isim. Daha önce hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın gündemine gelen Gomis, bu sezon Fransa Ligi'nde 17 gol atarak klasından pek bir şey kaybetmediğini ortaya koymuş oldu.



(Takvim)