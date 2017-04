Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçının Ardından 2

Advocaat: "Eğer lig ikincisi olursak ve kupayı almayı başarırsak çok iyi iş çıkarmış oluruz"







Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenini ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Elimizdeki kadroyu, kalitemizi biliyorum. Eğer



lig ikincisi olursak ve kupayı almayı başarırsak hem teknik heyet hem de takım olarak çok iyi iş çıkarmış oluruz. Her karşılaşmayı 5-10 bin kişiye oynuyoruz. En azından bu sezonda 5-10 puanı götürür. Tribünde bugün 10 bin taraftar vardı. Takıma cesaret verdiler. Bu desteği hissettim. Bir yandan da gerçekçi olmak lazım. Kadro içinde yaşadığımız sorunlar var. Her şeyi burada söyleyemiyorum. Birlikte iyi iş çıkardık" dedi.



"BEŞİKTAŞ BU LİGİN EN İYİ TAKIMI"



Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Dick Advocaat, "Beşiktaş bu ligin en iyi takımı. Gelecek hafta onlarla oynayacağız ve elimizden geldiğince zorluk çıkaracağımızı söyleyebilirim. Bu takım asla pes etmiyor ama başka tip oyuncularımı vardı. Buraya geldikten 1 ay sonra da bunu söyledim. Bu konunda tamamen haklıyım. Beşiktaş her maçını dolu tribünler önünde oynuyor. Deplasmanda yeterince puan almayı başardık. Tecrübemle söylüyorum, 30-40 bin kişinin önünde oynamak farklıdır. Üst düzey takımların buna ihtiyacı vardır. Beşiktaş'ta bunu görüyoruz. Stat doluysa hakemi etkilersiniz, rakibi baskı altına alırsınız. Gelecekte bu takımın daha fazla kaliteye de ihtiyacı var" diye konuştu.



"FENERBAHÇE'YE GELDİM DİYE BAZI OYUNCULAR KIZMIŞ OLABİLİR"



Hollanda Milli Takımı'ndan kendisine gelen teklifle ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Herhangi bir sözleşmeye imza atmadım. Her şey olabilir. Durum netleşmedi. Eğer bir gün o sözleşmeyi imzalarsam konuşuruz. Fenerbahçe'ye geldim diye bazı oyuncular kızmış olabilir bana" şeklinde konuştu.



Gelen teklifi kabul etmesi durumunda Haziran ayının ilk haftasında sarı-lacivertli takımın başında yer alıp almayacağı ile ilgili sorulara ise Advocaat şöyle cevap verdi: "Eğer sözleşme imzalarsam o zaman cevap veririm."







ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KARAMAN: "KAPASİTEMİZİN ÜZERİNDE ŞEYLER YAPTIK"



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Puanlama açısından çok önemli bir maçtı bizim için. Kapasitemizin üzerinde şeyler yaptık. Maç 1-1'ken kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyun içinde kilit pasları iyi kulansak gol şansımız fazla olabilirdi. 90 dakika 1-1 oynayıp bu mücadeleyi gösterdikten sonra kaybetmek üzüntü verici" dedi.