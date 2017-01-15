Fenerbahçe-Adanaspor Maçından Notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor karşısında takımında 4 değişiklik yaptı.



Ülker Stadı'na oynanan maçta Advocaat, devre arasından önceki son Trabzonspor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Moussa Sow ve Alper Potuk'un yerlerine, cezası biten Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de oynattı.



Advocaat takımını 4-3-3 sistemiyle sahaya sürdü. Kalede Volkan Demirel'le başlayan Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım oluşturdu. Orta sahanın ortasında Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Josef de Souza'yı oynatan Advocaat, kanatlarda Chahechouhe ile Jeremain Lens'e görev verdi. Fenerbahçe'nin ileri ucunda ise Jose Fernandao oynadı.



Chahechouhe ilk 11'de



Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen Chahechouhe, Adanaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.



Advocaat, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'nin transferi için takası gündeme gelen ve Antalya kampının ilk 4 gününe dahil etmediği Faslı futbolcuyu, sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya sürdü.



Ozan Tufan 10 hafta sonra ligde ilk 11'de



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Süper Lig'de 10 hafta sonra ilk 11'de oynadı.



Son olarak 6. haftadaki Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan Ozan, daha sonra uzun süreli sakatlığını nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Ozan Tufan iyileştikten sonra ligde ilk kez 11'de forma şansı buldu.



Formayı Ozan'a kaptıran Alper Potuk ise 6 hafta sonra kendisini yedek kulübesinde buldu.



Öte yandan Trabzonspor maçında cezası nedeniyle oynamayan Skrtel ile sakatlığı düzelen Hasan Ali Kaldırım, tekrar 11'e döndü.



Volkan Şen ve Kjaer sakat



Fenerbahçe iki önemli isminden yoksun bir şekilde Adanaspor karşısında sahada yer aldı.



Antalya kampında hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen ile sağ üst ön adalesinde ağrı bulunan Kjaer, takımlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı.



Sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike de Adanaspor maçında oynamadı. Teknik direktör Advocaat, Miroslav Stoch'u da 18 kişilik kadroya dahil etmedi.



Sow milli takımda



Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Moussa Sow, milli takımında yer aldığı için Adanaspor maçında forma giyemedi.



Sow, Senegal Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.



Karavaiev kadroda



Fenerbahçe'nin yeni transferi Ukraynalı Oleksandr Karavaiev, yedekler arasında yer aldı.



Shakhtar Donetsk'ten kiralanan Ukraynalı futbolcu, ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta giymek için teknik direktör Advocaat'tan şans bekledi.



Bu arada Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan Güveli, ilk kez Süper Lig'de 18 kişilik kadroya girdi. Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki genç stoperi, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulmuştu.



Kadıköy'de tribünler boş kaldı



Fenerbahçeli taraftarlar, Adanaspor maçına ilgi göstermedi.



Kadıköy'de tribünlerin büyük bir bölümü boş kalırken, karşılaşmayı yaklaşık 10 bin sarı-lacivertli taraftar takip etti.



Adanasporlu taraftarlar da deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurarak, takımlarına destek oldu.



Levent Şahin ilk kez kulübede



Adanaspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin, ilk kez bir resmi maçta yedek kulübesinde takımının başında yer aldı.



Ligin 16. haftasındaki Medipol Başakşehir maçını turuncu-beyazlılarla yeni anlaştığı için tribünden izleyen Şahin, devre arası kampını takımıyla Antalya'da geçirmişti.



Adanaspor'da Vinicius yetişmedi



Adanaspor'un yeni transferi Vinicius Santos Silva, lisansının yetişmediği için Fenerbahçe karşısında forma giyemedi.



Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Brezilyalı futbolcu lisansı çıkmadığı için kadroya dahil edilmedi. Diğer yeni transfer Charles Itandje ise kaledeki yerini aldı.



Akdeniz temsilcisinde Renan Rofrigues da Silva ise sarı kart cezası nedeniyle Kadıköy deplasmanında takımını yalnız bıraktı.