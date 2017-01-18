Fazlı Erdoğan: "Sezaryen Doğum ve Antibiyotik Kullanımda Dünya Birincisiyiz"

Erzurum Kamu Hastaneler Birliği (KHB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, 2016 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Sezaryen doğum ve antibiyotik kullanımında Türkiye'nin dünya birincisi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sezaryen bir doğum şekli değil bir cerrahi müdahaledir. Bununla ilgili mücadele ediyoruz" dedi.



Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, 2016 yılı değerlendirme toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Fazlı Erdoğan'ın yanı sıra Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Remzi Arslan, Saha Koordinatörü Dr. Mahmut Avcı, Mali Hizmetler Başkanı Metin Tekin ve İdari Hizmetler Başkanı Ayhan Kul katıldı.



Geçtiğimiz yıl içerisinde Erzurum genelindeki hastanelerde 6 milyon 892 bin 11 hastanın sağlık hizmeti aldığını belirtti. Hastanelerdeki acil bölümlerde kırmızı alan konusuna riayet edilmediğini hatırlatan Erdoğan, "Hala yeşil alan dediğimiz muhtemelen gündüz vakti değil akşam gelen hastaların yüzde 35 olduğunu görüyoruz. Bu çok arzu ettiğimiz bir durum değil. Bu insanlar çok rahat aile hekimlerinden veya gündüz poliklinikten hizmet alabilirler. Gerçekte acil olmayan hastalarla uğraşan hekimlerimiz, gerçekten acil durumda olan hastalara harcayacak efor neredeyse bulamıyor. Vatandaşlar bu konuda duyarlı olmalıdır" diyerek uyarıda bulundu.



Sezaryen doğum ve antibiyotik kullanımında dünya birincisiyiz



Erdoğan,"Sezaryen doğum ve antibiyotik kullanımında dünya birincisiyiz. Bu akıl almaz bir şey. Bununla mücadele bu senenin en önemli konusu. Geçtiğimiz yıl içerisinde birliğimize bağlı hastanelerde 11 bin 200 doğum oldu. Sezaryen yüzde 12 civarında. Sezaryenle mücadele konusunda Nene Hatun Kadın Doğum Hastanemiz Bakanlığımızca ödüllendirilen hastane olacak. Sezaryenle mücadele başarılı olmak zorundandır. Erzurum ortalamanın altında. Biz istiyoruz ki normal doğabilecek bütün doğumlar normal olsun. Bir hekim olarak ifade etmeliyim ki; sezaryen bir doğum şekli değildir." dedi.



"Manavdan domatesi seçerek alıyoruz ama antibiyotiği leblebi gibi kullanıyoruz"



"Antibiyotik kullanımı konusunda dünya şampiyonuyuz" diyen Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan,"Antibiyotik ağrı kesici falan değildir. Baş ağrısını, diş ağrısını, gribi geçirecek bir şey değildir. Her birimiz kolaylıkla antibiyotik kullanıyoruz. En basit bir ilacın bile kimyasal bileşen olduğunu bunu manavdan domates, portakal alırken bile çürüğü almayıp hassas olan bizin böyle leblebi gibi ilaç kullanması akıl alıcı değildir. Bunu mutlaka özellikle toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Buna karşılık hekimlerin de kolaylıkla antibiyotik reçete ettiğini söylemeliyiz. Bununla mücadele edip bu yılın sonunda yüzde 50 azaltmaya çalışacağız. Bu şekilde bile dünya şampiyonu olabiliriz." şeklinde konuştu.



Öte yandan Fazlı Erdoğan, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ihraç edilen personel hakkında da bilgi verdi: "111 kişi açığa alındı. Bugün itibari ile 72 kişi ihraç edildi. Bunlardan 59'u FETÖ/PDY üyesiydi. Diğer 13'ü ise PKK/KCK örgütü üyesiydi." - ERZURUM