Fatsa'da Asırlık Yol Sorunu Çözülüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde asırlık yol sorunu çözülüyor.



Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakese-Kayaköy ve Tepecik Mahallelerini birbirine bağlayan yolda genişletme ve iyileştirme çalışması başlatıldı. Bu yol ile ilgili iyileştirme çalışmasının 2016 yılının Mayıs ayında başladığını belirten Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, "Ilıca-Kayaköy bağlantı yolunun iyileştirilmesi konusunda biz Kayaköy halkına söz vermiştik. Bu sözümüzü de yerine getiriyoruz. Ancak 2016 yılının Mayıs ayında iyileştirme çalışmasını başlattıktan bir müddet sonra bölgede büyük bir sel felaketi meydana geldi. Bu sel felaketi sonrası biz belediye olarak bütün ekiplerimizi selden zarar gören yerler için seferber etmiştik. Şimdi ekiplerimizin müsait duruma geçmesinin ardından Akçakese-Kayaköy ve Tepecik Mahallelerini birbirine bağlayan yolda tekrar iyileştirme çalışması başlattık. Hava şartları elverdiği takdirde biz buranın iyileştirme çalışmasını 2 haftada bitirmeyi hedefliyoruz. Ilıca-Köyaköy bağlantı yolunda iyileştirme çalışmasının tamamlanmasının ardından burada asfalt çalışması da yapacağız. Buranın asfalt yol olması önemli çünkü bir grup yolu konumunda bir yer. Şimdiden bölge halkına hayırlı olsun" dedi. - ORDU