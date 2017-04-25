Fatma Hanım Ortaokulu Proje Kapsamında İznik'te



Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, Fatma Hanım Ortaokul Müdürü Şenol Seven ve beraberindeki heyet "Mindstorm to Brainstorm" Erasmus+ projesi kapsamında 6 ülke, 6 Okul yöneticileri ile birlikte İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı makamında ziyaret etti.

Erasmus+ projesinde bulunan heyette Portekiz'den Jose Soares, Maceristan'dan Gösi Zoltani, Gösine Nemeth Eva, Romanya'dan ise Racea Zoredama, Taliamu Borima ve Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, Fatma Hanım Ortaokul Müdürü Şenol Seven, Öğretmenlerden Celal Ordu ve Serkan Aydoğdu ziyaret sonrası İznik Tarihi ve Kültürel mekanlarını gezdi.

İznik'e hayran kaldıklarını belirten proje ortakları, Dünya Tarihi için İznik'in önemli bir yere sahip olduklarını belirtirken, Belediye Başkanı Osman Sargın'a misafirperverliğinden dolayı şükranlarını ilettiler. İznik Belediyesi Zabıta ekiplerinin eşlik ettiği gezi için ayrıca teşekkür ettiler.

Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir yaptığı açıklama da "Mindstorm to Brainstorm" Erasmus+ Projesi kapsamında Mindstorm To Brainstorme Twinning Projesi Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirildikleri ve önümüzdeki günlerde ise Öğrencilerimiz proje kapsamında İngiltere'ye gidecek" dedi.

