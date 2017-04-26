Fatih Terim, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçında
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir’in Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasını tribünden takip etti. Son dönemde 3. Lig maçlarını dahi izlemeye giden Terim, zorlu karşılaşmada bol bol not tuttu. Öte yandan Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK tarafından 1 maç ceza verilen ve bu mücadelede forma giyemeyen kaleci Volkan Babacan da karşılaşmayı locadan izledi. - İSTANBUL
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