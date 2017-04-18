Fatih Terim 2'nci ve 3'üncü lig karmalarının maçlarını izliyor (2)



Otomatik sulama sistemi sürprizi



Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden Spor Toto 2'nci Lig karması hazırlık maçlarında sahaya çıkan futbolcular otomatik sulama sisteminin azizliğine uğradı. C Karması ve D Karması maçında başlama vuruşu yapılacakken bir anda devreye giren sulama sistemleri futbolcuları şaşırttı ve sahada ilginç görüntü oluşturdu. Görevlilerin müdahalesiyle saha sulama sistemlerinin kapatılmasıyla karşılaşma başladı.



Karşılaşma C Karması'ndan Muhammet Beşir, Özkan Taştemur ile D Karması'ndan Alper Kahraman'ın attığı gollerle 2-1 sona erdi. Günün diğer maçında A Karması Mert Çetin (kendi kalesine) ve Oğuz Mataracı'nın attığı gollerle B Karması'nı 2-1 mağlup etti. B karmasının golünü Melih Okutan kaydetti.



Karşılaşmaları Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de takip etti.