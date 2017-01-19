Fas'taki "Burka" Yasağına Tepkiler

Fas'taki insan hakları örgütleri, mağdurları, İçişleri Bakanlığı tarafından üretimi ve satışı yasaklanan "burka" kararına karşı bakanlık aleyhine dava açmaya davet etti.



İslamcı Tutukluları Savunma Ortak Komitesi tarafından başkent Rabat'ta düzenlenen basın toplantısına birçok hukukçu ve insan hakları aktivisti katıldı.



Toplantıda konuşan avukat Abdülmelik Za'zaa, "İçişleri Bakanlığının burka ile ilgili verdiği karar, kişilik haklarına ve kişinin giyim hak ve özgürlüğüne saldırıdır. Kişisel özgürlük ve kişisel haklardan biri olan istediği şekilde giyinme hakkı, kişinin yaşam felsefesinin tezahürüdür." dedi.



Fas kanunlarının kişilerin giyimlerine karışmadığını vurgulayan Za'zaa, kararın Fas anayasasının serbest ticaret maddelerine de aykırı olduğunu kaydetti.



Za'zaa, İçişleri Bakanlığının kararından zarar gören tarafları, bakanlık aleyhine dava açmaya davet etti.



İnsan Hakları Savunma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed el-Zehari de "Ülkemizde 'burka' değil peçe kullanılmakta, İçişleri Bakanlığı burka ile peçeyi kastediyor. İçişleri Bakanlığı kanuna aykırı olarak kişisel hürriyeti kısıtlayıcı kararlar alamaz." ifadelerini kullandı.



Fas'ın en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketini temsilen toplantıya katılan Muhammed es-Salemi ise dünyada İslama ve Müslümanlara karşı gerçekleştirilen yaptırımlardan biri olarak değerlendirdiği burka yasağına karşı ortak cephe oluşturmaya davet etti.



Fas İçişleri Bakanlığının geçen hafta salı günü ülkenin bazı kentlerine gönderdiği resmi yazıyla burka üretimi ve satışının yasaklandığı bildirilmişti.



İçişleri Bakanlığınca Tanca, Tatavin, Mertil, Sela, Tarevdanat ve Meknes kentlerinde bulunan atölye ve mağazalara gönderilen resmi yazıda, burkanın üretim ve satışının durdurulması istenmişti.



Yasağın 48 saat içinde uygulanacağı belirtilen yazıda, uymayanların ürettikleri mallara el konulacağı kaydedilmişti.