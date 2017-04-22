Faruk Süren'den Çok Sert Tepki!

Faruk Süren, "Galatasaray'ın bu kupayı almasının üzerinden 17 sene geçmiş. Cim-Bom başta olmak üzere hiçbir Türk takımı bu başarıyı tekrarlayamamış. Kendi ayıbımızı başkasına nazire yaparak örtemeyiz. Geçmişe bakarak avunmak yerine yeni başarılar kovalanmalı" dedi.



2000 yılında UEFA Kupası'nı alan Galatasaray'ın başında başkan olarak yer alan Faruk Süren'den kulübe ağır eleştiriler geldi.



Beşiktaş'ın elenmesinin ardından dün sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından, "Tarih bir kere yazıldı" paylaşımına tepki gösteren Süren, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yayınlanan mesaj için "Yersiz bir gönderme" yorumunda bulundu.



BİR TÜRK MARKASI



Süren, "Galatasaray'ın bu kupayı almasının üzerinden 17 sene geçmiş. Cim-Bom başta olmak üzere hiçbir Türk takımı bu başarıyı tekrarlayamamış. Kendi ayıbımızı başkasına nazire yaparak örtemeyiz. Beşiktaş bir Türk markasıdır. Bu başarıyı elde etse alkışlardım" dedi.



Süren, uluslararası seviyede rakipleriyle rekabet halinde olmalarının doğal olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:



"Önemli olan Galatasaray olarak sen bu rekabette neler yaptın? Geçmişe bakarak avunmak yerine yeni başarılar kovalamalı ve rakiplerinizi kıskandırmalısınız."



HENÜZ DAVET YOK



Bilindiği gibi Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Beşiktaş ile birlikte, Lyon'da oynanan ilk karşılaşmaya gitmiş, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman ve diğer yöneticilerle birlikte tribünde yerini almıştı. UEFA Kupası'na ulaşan tek başkan olan Süren'in bu tavrı futbol camiasında büyük takdir toplamıştı.



Süren son olarak 17 Mayıs tarihinde kulübün düzenleyeceği UEFA Kupası programıyla ilgili kendisine davet gelmediğini de belirterek, o tarihde yurt dışında olacağını söyledi.



ÖZBEK KIZDI



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Lyon'a elenmesinin ardından dün kulübünün sosyal medya hesabından yapılan UEFA Kupası paylaşımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Özbek, "Bunu yapan arkadaşla görüşeceğim. Bunun bugün olmaması gerekiyordu. Biz 17 Mayıs'a hazırlanıyoruz. 17 Mayıs'ta İstanbul'da şöhretlerin katılacağı bir dostluk maçı olacak. Onun hazırlıkları var. Biraz ona yönelik ama zamanlaması yanlış oldu. Buradaki amaç da o değil. Ben en az Beşiktaşlılar kadar üzüldüm sonuca. O tweeti atan hakkında gerekeni yapacağız" diye konuştu.



'KONUMLARINA BAKSINLAR'



Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın mesajına cevap verdi. Radyospor'a konuşan Çebi, "Galatasaray Kulübü'nün canı sağ olsun, böyle eğlenmeyi kendilerine layık gördülerse hayırlı olsun. Galatasaray taraftarları da durumun farkında, geçmişle övünmek herkesin hakkı ama böyle yaparlarsa daha da geriye giderler. Ben hiçbir şekilde kaale almıyorum, eğlenmek istiyorlarsa ligde bulundukları konuma baksınlar" dedi.