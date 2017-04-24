Farklı Tasarımlarını Kum ile Hayata Geçiren Tim Bengel ile Tanışın

24 yaşındaki Alman sanatçı Tim Bengel, 2 senedir üzerinde çalıştığı sanat çalışmasını dünyaya duyurdu. Tabloya özel bir yapıştırıcı ile çizdiği resimlerin üzerine kum dökerek sanata farklı bir bakış açısı getiriyor.



Çizimini bitirdiği tablonun tek eksiği kum oluyor. İlk olarak Almanya'nın Stuttgart şehrinde sanatını icra etmeye devam eden Bengel, "normal" kum dışında aynı zamanda siyah kum ve altın da kullanıyor. Son işi olan Palace of Versailles'in tamamlanması için 300 saat harcamış.



Sanata farklı bir boyut getiren Bengel'in sanat işlerini beğeneceğinizden eminiz. Farklı tasarımlarıyla sanat dünyasının ilgisini çekmeyi sürdüren Bengel'in ilerleyen zamanlarda neler yapacağı da merak konusu.