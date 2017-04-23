Fareler ve İnsanlar

Issız bir kasaba…



Umudunu yitirmiş insanlar…



Yarını olmayan mevsimlik işçiler…



Yalnızlıklarında kaybolmuş bu insanların arasında var olmaya çalışan iki dost:



George ve Lennie…



George sert, sabırlı ve zeki bir adamdır; Lennie ise zihinsel engellidir, son derece kuvvetli olmasına rağmen çocuksu bir karaktere sahiptir ve fare saplantısı vardır. Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.



Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.



YAZAN:



UYARLAYAN ve YÖNETEN: Onur Atacan



YRD. YÖNETMEN: İbrahim Türksever



OYUNCULAR



Sezer Türkan



Berk Sunar



Derya Sönmez



Ali Yurtsever



Ali Aydın



Burak Şeker



Egemen Gülmüş



Kürşat Uruk



7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Narlıdere



Mekan : Narlıdere AKM



Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 447 Şehitlik Kavşağı



Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Fareler ve İnsanlar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır