Fareler ve İnsanlar

Issız bir kasaba...Umudunu yitirmiş insanlar.

Fareler ve İnsanlar

Issız bir kasaba…

Umudunu yitirmiş insanlar…

Yarını olmayan mevsimlik işçiler…

Yalnızlıklarında kaybolmuş bu insanların arasında var olmaya çalışan iki dost:

George ve Lennie…

George sert, sabırlı ve zeki bir adamdır; Lennie ise zihinsel engellidir, son derece kuvvetli olmasına rağmen çocuksu bir karaktere sahiptir ve fare saplantısı vardır. Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.

Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.

YAZAN:

UYARLAYAN ve YÖNETEN: Onur Atacan

YRD. YÖNETMEN: İbrahim Türksever

OYUNCULAR

Sezer Türkan

Berk Sunar

Derya Sönmez

Ali Yurtsever

Ali Aydın

Burak Şeker

Egemen Gülmüş

Kürşat Uruk

7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Narlıdere

Mekan : Narlıdere AKM

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 447 Şehitlik Kavşağı

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Fareler ve İnsanlar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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