Fareler ve İnsanlar
Issız bir kasaba...Umudunu yitirmiş insanlar.
Issız bir kasaba…
Umudunu yitirmiş insanlar…
Yarını olmayan mevsimlik işçiler…
Yalnızlıklarında kaybolmuş bu insanların arasında var olmaya çalışan iki dost:
George ve Lennie…
George sert, sabırlı ve zeki bir adamdır; Lennie ise zihinsel engellidir, son derece kuvvetli olmasına rağmen çocuksu bir karaktere sahiptir ve fare saplantısı vardır. Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.
Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitmezamanı gelir. Ne var ki, fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar.
YAZAN:
UYARLAYAN ve YÖNETEN: Onur Atacan
YRD. YÖNETMEN: İbrahim Türksever
OYUNCULAR
Sezer Türkan
Berk Sunar
Derya Sönmez
Ali Yurtsever
Ali Aydın
Burak Şeker
Egemen Gülmüş
Kürşat Uruk
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Narlıdere
Mekan : Narlıdere AKM
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 447 Şehitlik Kavşağı
Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Fareler ve İnsanlar
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır