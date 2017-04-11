Fabri'den Beşiktaşlıları Korkutan Açıklama!

İşte Fabri'nin yaptığı açıklamalar...



Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabri, Deportivo'dan ayrılış sürecine ilişkin açıklamalarda bulunurken, siyah beyazlılara geliş nedenini açıkladı.



Fabri açıklamasında Deportivo'ya önümüzdeki yıllarda dönebileceğini söyleyerek, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şampiyonluk yaşamak için Beşiktaş'a geldim. Deportivo'ya çok düşkünüm, asla kapıları kapatmadım. Ama şu anda Beşiktaş'taki görevimin keyfini çıkarıyorum" diye konuştu.



İstanbul'da mutlu olduğunu kaydeden İspanyol oyuncu, "Geçen seneki sakatlığımdan ve geçirdiğim operasyondan sonra, her idmandan zevk alıyoırum. Yeni bir takımda ve yeni bir şehirde yarışmak da oldukça güzel" ifadelerini kullandı.



"DEPORTIVO BENİM EVİMDİ"



Deportivo'yu takip ettiğini belirten Fabri, "Eğer bizim programımızla çakışmıyorsa, her hafta sonu Deportivo'yu takip ediyorum. Sezonun ilk maçlarında üzüldüm, çünkü iyi değillerdi. Ancak Pepe Mel'in gelişinin ardından iyi bir seri yakalandı, şimdi ise yine 2-3 maç kaybedildi. Ancak küme düşme hattında olmadığı için mutluyum. Deportivo'nun iyi bir kadrosu var. Son haftaya kalmadan kümede kalmayı garantileyeceğiz diye düşünüyorum. Deportivo benim sportif olarak evimdi ve çok mutluydum, bu yüzden büyük bir sevgi ile maçları takip ediyorum" dedi.



"BABEL'İN ADAPTASYONU UZUN SÜRMEDİ"



Deportivo'dan transfer ettikleri Babel'in adaptasyonunun uzun sürmediğini ifade eden 29 yaşındaki kaleci, "Deportivo'dan ayrılan bir oyuncunun burada mutlu olması için gereken çok şey yok. Babel'i çok iyi bir dönemde aldık ve ve durdurulamaz bir seviyedeydi. Adaptasyon için fazla zamana ihtiyacımız olmadı. Zaten burada 2 yıl geçirdi. Kasımpaşa'da oynadığı dönemden tanıdığı oyuncular da var burada. Bizim aramıza karışması, onu kabullenmemiz kolay oldu ve bize çok yardım etti" diyerek sözlerini noktaladı.



Bu sezon Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Fabri, 35 maçta görev aldı ve 11 maçta gole izin vermezken, kalesinde 38 gol gördü.



(Sporx)