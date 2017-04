Eyüplü Çocuklar Evde Değerler Eğitimi'yle Sosyalleşiyor

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü projesi Simurg Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri "Evde Değerler Eğitimi"ne katılım her geçen gün artarak devam ediyor.



İlkokul öğrencilerine yönelik "Eğitim Evde Başlar" bilinciyle hareket eden, Simurg çalışmasının bir parçası olan "Evde Değerler Eğitimi"yle, Eyüplü çocuklar sorumluluk sahibi, özgüvenli, bilinçli ve güzel ahlaklı bireyler olarak yetişiyor. Her hafta farklı bir öğrencinin evinde Cumartesi günleri 6 ve 10 kişilik gruplar halinde toplanan çocuklar, 13.00-17.00 saatleri arasında el sanatları, boyama, akıl oyunları, karakter gelişimi, ibadet, siyer, peygamberlerin hikayeleri ve Kur'an-ı Kerim eğitimleri alıyorlar. Çocuklar bu sayede hem sosyalleşiyorlar, hem de kişisel gelişimlerini en güzel şekilde tamamlama fırsatı buluyorlar.



Evde Değerler Eğitimi, Eyüp Merkez, Yeşilpınar, Göktürk, Esentepe, Düğmeciler, Akşemsettin, İslambey, Rami, Defterdar, Güzeltepe, Otakçılar, Alibeyköy, Sakarya Mahallesi'nde yürütülüyor. Her grup üyesi belirli aralıklarla sırayla birbirlerini kendi evlerine davet ediyor. Böylelikle mahalle kültürünün yeniden canlanması ve güçlenmesine de katkıda bulunan Evde Değerler Eğitimi'nden bu güne kadar 96 grupta 664 öğrenci yararlandı.



Evde Değerler Eğitimi programına katılan öğretmen Rümeysa Keltüoğlu, öğrencilere günlük hayatlarında öğrenmeleri gereken bilgileri verdiklerini belirterek, "Bir misafiri nasıl karşılamaları gerektiğini öğretiyoruz, adabı muaşeret dersi veriyoruz. Aynı zamanda oyun oynamak için etkinlik derslerimiz oluyor. Çocuklar bu derslerle daha aktif ve sosyal olmaya başlıyorlar" dedi.



Çocuğunun Evde Değerler Eğitimi derslerine katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten öğrenci velisi Rüya Şahin ise, "Bir hoca evinize geliyor ve hiçbir maddi beklenti olmadan çocuğunuza eğitim veriyor.Kızım hocasını çok seviyor. Yeni arkadaşlar edindi. Kuran-ı Kerimi öğrendi. Yemek adabı, konuşma adabını öğrendi. Buradaki eğitimlerin dışında gezilere katılıyoruz. Bu hizmeti bizlere veren, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.



Esentepe İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Yusuf Taha Yetimoğlu ise, bu eğitime katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla eğleniyorum, aynı zamanda ders yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bir hafta önce örümcek yaptık, tek ayaklı civcivim oldu" dedi.