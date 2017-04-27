Expo Georgia Turizm Fuarı Başladı

Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Tiflis'te başlayan 19. Expo Georgia Turizm Fuarı'na Türkiye'nin zengin bir şekilde katılmasından son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, "Türkiye ile Gürcistan arasında çok güçlü tarihi bağlar bulunuyor. İki ülkenin çok büyük turizm potansiyeli var" dedi.



Gürcistan'da düzenlenen 19. Uluslararası Expo Georgia Turizm Fuarı açıldı. Başkent Tiflis'teki Expo Georgia Fuar salonunda düzenlenen açılış törenine, Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Gürcistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Koruma Bakanı Gigla Agulaşvili, Gürcistan Turizm İdaresi Başkanı Giorgi Çogovadze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile Türkiye'nin Bakü Kültür ve Turizm Müşavirliği yetkilileri katıldı.



Açılış töreni ardından Türkiye standını ziyaret eden Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Giorgadze AA muhabirine yaptığı konuşmasında fuarda Türkiye'nin turizm ve kültür zenginliklerin yer almasından son derece memnun kaldıklarını ifade etti.



"Türkiye'nin bu fuara çok geniş bir katılım sağlamasından dolayı son derece memnunuz. Türkiye'nin katılması doğaldır çünkü aramızda çok güçlü tarihi bağlar ve karşılıklı somut siyasi ile ekonomik destek mevcut. İki ülkenin çok büyük turizm potansiyeli var" ifadelerini kullanan Giorgadze, benzer etkinliklere katılarak her ülkenin kendi kültür ve turizm zenginliklerini diğer ülkelerle tanıtma fırsatına sahip olduğunu belirtti.



İki ülkenin ilişkilerinde kültürün büyük bir yer aldığını belirten Giorgadze sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük memnuniyetle belirtmek isterim ki siyasi ve ekonomik alanlardaki gibi kültür alanında da bağlantılarımız çok güçlü ve aktif. Biz yakında kültür alanında Türkiye'yle yeni iş birliği anlaşmasını imzalayacağız ve bu anlaşma ilişkilerimizi güçlendirmek ve daha da ileriye taşımak için güçlü bir destek olacak".



Tifis'teki Expo Georgia Fuar merkezinde düzenlenen açılış töreni ardından, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Gümrükçü, Türk standını ziyaret eden Gürcistanlı bakanlar Giorgadze ve Agulaşvili sle Gürcistan Turizm İdaresi Başkanı Çogovadze'ye hediyeleri takdim ederek Türk mutfağındaki tatlılardan ısmarladı.



Türkiye'nin Bakü Kültür ve Turizm Müşavirliği desteğiyle hazırlanan Türkiye standını ziyaret edenlere geleneksel teknikle pişirilen Türk kahvesi eşliğinde Türk lokumu, baklavası, yemişleri ve tatlıları ikram edilecek ve geleneksel sanatlardan tesbih, ebru, çini, ipek dokumanın ünlü ustalarınca bunların nasıl yapıldığına dair örnekler sunulacak.



100'den fazla yerel ve yabancı şirketin katıldığı fuarda katılımcılar, her gün 4 kez canlı Türk müziği performansı izleme fırsatı bulacak. Ayrıca THY'nin özel konuğu olarak katılan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Usta, Türkiye standında bulunarak Gürcüstan'daki sevenleriyle buluşacak.



Etkinlik kapsamında bu akşam Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Gürcistan turizminin sektör temsilcileri, Türk turizmciler ve iş adamları için bir resepsiyon verilecek.



Fuar 3 gün boyunca ziyaretçiye açık kalacak.