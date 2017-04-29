Evlilik Programları Yasaklandı

OHAL kapsamında 2 yeni KHK yayımlandı.

Evlilik Programları Yasaklandı

OHAL kapsamında 2 yeni KHK yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com

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