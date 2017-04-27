Evine 27 dakikalık gecikme, 17 ay hapse mahkum etti

Denetimli serbestlik hükümleri kapsamında ayağına kelepçe takılıp serbest bırakılan Recep Bilgin, evine 27 dakika geç girince 17 ay cezaya çarptırıldığını söyledi

Recep Bilgin:

"27 dakika benim hayatımı kararttı. 17 aya mahkum edildim"

"Adaletimizin bir şeyler yapmasını istiyorum. Bu benim için büyük bir avantajdı"



ANTALYA - Antalya'da işyeri dokunulmazlığı ihlali nedeniyle 4 sene 10 ay hapis cezasına çarptırılıp, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında da elektronik kelepçe takılarak serbest bırakılan Recep Bilgin, evine 27 dakika geç gidince 17 aylık cezaya çarptırıldığını iddia etti. Geç gitme sebebi olarak akıllı cep telefonunun yaklaşık yarım saat geride olduğunu söyleyen Bilgin, yetkililerden anlayış bekledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki evli bir çocuk babası Recep Bilgin, işyeri dokunulmazlığı ihlali nedeniyle 4 sene 10 ay 10 günlük hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın bir bölümünü çektikten sonra Ekim 2016 ayında denetimli serbestlik hükümleri kapsamında elektronik kelepçeyle serbest bırakılan Bilgin, daha sonra Uncalı mezarlığında zorunlu kamu görevi yapmaya başladı. Saat 21.00 ile 07.00 arasında evde olması gereken Bilgin, iddiaya göre bir gün elektronik izleme kurallarını ihlal edip evine 27 dakika geç kalınca, cezaevine tekrar geri dönecek. Akıllı telefonundaki saatin yarım saatlik geride olduğunu söyleyen Bilgin, 27 dakikalık gecikmenin kendisine 17 ay hapis olarak döndüğünü söyledi.

"Akıllı telefonun saati gerideymiş"

Olayın şokunda olduğunu belirten Recep Bilgin, yaptığının hata olduğunu söyledi. 1 gün önce yetkililerin ayağındaki kelepçeyi söktüğünü belirten Bilgin, olayı şu sözlerle anlattı:

"Babam beni aradı 20.44 olarak gördüm ben. Antalya Sarısu diye bir yer var. Orada babamın benzini bittiği için kız kardeşimle birlikte arabaya binip babamı almaya gittik. Saat 20.44 görmüşken 20.58'miş. Akıllı telefondaki saatten dolayı böyle bir şey başımıza geldi. Ama hadi birimizin saati yanlış, ikimizin de mi saati yanlış. Toplam 27 dakika geç kaldım. Normalde evimde 21.00'da olmam lazımdı. 21.27'de evime girdim. Daha sonra Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerini aradım. Ne yapmam lazım dedim. Vaka sorumluluğuyla görüşmen gerek dediler. Onlarla da görüştüm, tutanak istediler. Ben de tutanağımı verdim, fakat 2. Ağır Ceza Mahkemesi beni 27 dakika için 17 ay cezaevinde kalmaya mahkum etti"

"Çöp toplayarak çoluk çocuğuma bakıyorum"

Yaptığı gecikmeden ötürü özür dileyen Bilgin, "O gün içerisinde suç işlemedim, kavga etmedim veya trafik kazası gerçekleştirmedim. Adaletimizin bir şeyler yapmasını istiyorum. Bu benim için büyük bir avantajdı. Oysa ben kamuya çalışan bir insanım. 8 ay boyunca kamuya çalıştım. Bunun için öğleden sonu Uncalı mezarlığında çalışıyordum, öğlene kadar hurda topluyordum. Çöp toplayarak, eşime, çoluk çocuğumu ayakta tutmaya çalışıyorum. Bir evin içerisinde iki aileyiz. Masraflar çok oluyor. Bunda bir hata var. 27 dakika benim hayatımı kararttı. 17 aya mahkum edildim" dedi.

Bilgin, Pazartesiye kadar cezaevine gitmesi gerektiğini belirterek, adalete teslim olacağını sözlerine ekledi.