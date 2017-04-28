Uyuşturucudan Yakalanan Selim Erdoğan, Elbise Dolabında Kenevir Yetiştiriyormuş

Evinde uyuşturucu bulunan ve tutuklanan oyuncu Selim Erdoğan, "içiciyim" dedi; ancak Erdoğan'ın elbise dolabında kenevir yetiştirmek üzere düzenek bulundu.

ÖZEL DÜZENEK KURMUŞ

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan ve Selim Erdoğan'ın adına yer verilmeyen açıklamada, "Evin giyinme odasında, kenevir yetiştirmek için elbise dolabına özel olarak hazırlanmış suni ısıtma ve havalandırma sistemiyle suni iklimlendirme kabini bulundu. Yaklaşık 1 kilogram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme makinesi ele geçirildi" denildi. Açıklamada belirtilen düzenekler, daha çok uyuşturucu imalat ve ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda ele geçiriliyor.



