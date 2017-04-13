Evin Bahçesinde 120 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesinde saksılar içerisinde yetiştirilmiş 120 kök hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Gömeç İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narko timler akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Türkoğlu Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde naylon torbaların altına gizlenmiş bir halde saksılarda yetiştirilmiş 120 kök hint keneviri ele geçirildi.



Operasyonda; evde ikamet eden N.Y adlı zanlı gözaltına alınırken, hint kenevirlerine ise imha edilmek üzere el konuldu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR