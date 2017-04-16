Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar 'Evet'i göbek atarak kutladılar.



Gerçekleşen referandum da Evet çıkmasının ardından meydanlara inen vatandaşlar Edremit Cumhuriyet Meydanında dev bir Türk bayrağı açtılar. Daha sonra çalan müzikler eşliğinde sevinçlerini göbek atarak gösteren vatandaşlar dakikalarca oynadılar. Daha sonra Cumhuriyet Meydanına gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Ali Aydınlıoğlu vatandaşlara seslendi.



Aydınlıoğlu, "Huzur istemeyenler, Türkiye'de ekonomik istikrarı istemeyenler bir kez daha düşünsünler. Bu millet huzurdan yana, istikrardan yana. Bu millet, milletimizin birliğinden bütünlüğünden yana. Evet, biz Türkiye'nin her tarafına hizmet ediyoruz. Hizmetlerimizi daha da artıracağız. Milletimizi daha fazla kucaklayacağız. Göreceksiniz yıllar sonra bu tarih bizi şanla, şeref ile, hayırla ve dualar ile yad edecek" dedi. - BALIKESİR