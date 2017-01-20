Evde Aldığı Eğitim ile Takdir Belgesi Aldı

Afyonkarahisar'da böbrek hastalığından dolayı okula gidemediği için evde eğitim alan 13 yaşındaki Ahmet Berke Işık karnesini evinde aldı. Takdir belgesi almaya hak kazanan Ahmet Berke Işık, hastalıktan dolayı okula gidemeyen çocukların üzülmemelerini istedi.



Hamidiye Ortaokulunda okuyan ancak 1 yıldır böbrek hastalığından dolayı okula gidemeyen ve ilik nakli olan 7-E sınıfı öğrencisi Ahmet Berke Işık, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Okul Müdürü Nevzat Çakar ve öğretmenleri tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Yalçın, küçük çocuğa karnesi ve başarı belgesini verdi. Karnesi ile birlikte takdir belgesini alan Işık'ın mutluluğu yüzünden okundu.



Karne ve belge takdiminin ardından konuşan Yalçın, kentte Işık gibi evde eğitim alan 15 öğrencinin olduğunu söyledi. Yalçın, "19 Eylül itibari ile başladığımız 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Yaklaşık 134 bin öğrencimiz bugün karnesini aldı. Bir kısmı sevinçli bir kısmı üzüntülü belki ama onlarda tatilin sevincini inşallah yaşayacak. Ahmet evde eğitim alan bir öğrencimiz, okula gelemediği için evde eğitim verildi. Ahmet gibi şu anda 15 evde eğitim verdiğim öğrencimiz var. Hastaneden yatıp, hastanede eğitim verip sınav yaptığımız öğrencimiz oluyor. Hiçbir Türk vatandaşı evde eğitimsiz kalsın istemiyoruz. Devletimiz artık bütün imkanlarını seferber ediyor bu noktada. Allah'a şükür olsun ki çocuklarımız artık her an, nerde ve nasıl olursa olsun eğitimlerini verme noktasında bu imkan sağlanıyor. Ahmet de 1 yıldır evde eğitim alıyor, branş öğretmenlerimiz gelip burada eğitimini veriyorlar, sınavlarını burada yapıyorlar. Ahmet, gerçekten çalışakan bir öğrencimiz oldu bu sene takdir aldı. Biz de hem tebrik etmek hem de Ahmet'i görmek için karnesini ve takdir belgesini vermek için evlerine geldik" diye konuştu.



"Evde eğitim almak engelliler için güzel"



Karnesini aldıktan sonra mutluluğu yüzünden okunan 7'nci sınıf öğrencisi Işık ise evde eğitim almasına ilk başlarda üzüldüğünü sonrasında ise öğretmenlerinin kendisini destek olduğunu kaydetti. Sınavlarının da tıpkı okuldaki gibi olduğunu belirten Işık, "Takdir aldım mutluyum. Hasta olduğum için 13 yıldır bu hastalıkla uğraşıyorum okula gidemedim. Evde bir koltuğa oturuyordum öğretmenlerim ders anlatıyordu okulda anlatıyor gibi. Evde eğitim almak engelliler için güzel bir uygulama ama mutluyum. Okula gidemeyeceğimi ilk öğrendiğimde biraz üzüldüm ama öğretmenlerim çok motivasyon verdi bana. Bu şekilde olan çocuklar kendilerini üzmesinler, mutlu bir şekilde öğretmenleri gelebilir. Büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi.



Karne ve takdir belgesi takdiminin ardından Işık'a ayrıca çeşitli kitap hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR