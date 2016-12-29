Etkili Olan Kar Yağışı, Hayatı Olumsuz Etkiledi - Burdur

Burdur'un Karamanlı ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.



Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.



Buzlanma nedeniyle birçok araç yoldan çıktı. Vatandaşlara, yollarda tuzlama ve küreme çalışmaları yapan belediye ve karayolları ekipleri yardım etti.



Karamanlı Barajı kısmen dondu



Bu arada, Karamanlı Barajı da kısmen donarak karla kaplandı. Barajda bulunan balık kafesleri ve sandallar, karın altında kaldı.



Öte yandan ilçedeki kar yağışına sevinen çocuklar, kartopu oynadı, kardan adam yaptı ve kayarak eğlendi.