Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Samsunlularla Buluştu

Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı, Bartın'ın ardından Samsun halkı ile buluştu. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yerini alan tır gün boyunca misafirlerini ağırladı.



Bodrum'u Anadolu şehirleri ile buluşturmak için yola çıktığı günden itibaren 13 şehre uğrayan Bodrum Tanıtım Tırı, Samsun'da misafirlerle buluştu. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan TIR'ı; Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Pamuk, Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, TÜRSAB Batı Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Temel Uzlu ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş ziyaret etti.



Daha önce Muğla'da görev yaptığını ifade eden Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, ekibe hoş geldiniz diyerek çiçek verdi.



Ziyarete gelen misafirler, Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır ve görevli personellerden proje ve Bodrum hakkında bilgiler aldı. Daha sonra da TIR'ın içini gezerek Bodrum tanıtım videosunu izledi. TIR'ı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalina kolonyası, Bodrum mandalina lokumu ve Bodrum mandalina gazozu ikram edilerek tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi.



Referandum nedeniyle verilen aranın ardından tekrar şehirlerle buluşmaya başladıklarını ifade eden Fikret Hıdır, "Karadeniz'de vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Samsun'un arından Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'e geçeceğiz. Bodrum'a gösterilen ilgiyi ve sevgiyi yerinde görme şansı bulduğumuz proje ile her şehirde binlerce vatandaşımız ile iletişime geçme şansı yakalıyoruz." dedi.



Toplam 29 ile gitmesi planlanan TIR; Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın, Samsun'un ardından, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek Bodrum'un bilinmeyen özelliklerini anlatacak. - MUĞLA