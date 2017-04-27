Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Kars'ta

Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Karadeniz bölgesinin ardından Doğu Anadolu'da Kars'a ulaştı. Cumhuriyet Meydanı'nda misafirlerini ağırlayan tır, Türkiye'yi Edirne'den Kars'a kat etmiş oldu.



Bodrum'u şehirlerle buluşturmak için yola çıkan ve çıktığı günden bugüne kadar 18 şehre uğrayan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı 25 Nisan Salı günü Artvin'den yola çıkarak akşam saatlerinde serhat şehri Kars'da misafirleriyle buluştu. Yolculuk sırasında 2 bin 470 metre yükseklikteki Çam Geçidinde karlar arasından geçen TIR renkli görüntüler oluşturdu.



Bodrum'un sıcaklığını, güzelliğini, doğasını, denizini tanıtmak için Bodrum'dan yola çıkarak Edirne'den Kars'a hiç ara vermeden yoluna devam eden Bodrum Tanıtım Tırı Anadolu halkı ile buluşmaya devam ediyor. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ının şehirlerine gelmesinden memnun olduklarını belirten misafirler, "Bodrum'a gitmesek de Bodrum sıcaklığıyla birlikte ayağımıza gelmiş. Biz de kısa süreli de olsa Anadolu topraklarında Bodrum'u yaşadık" dediler.



Ziyarete gelen Kars halkına Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır ve görevli personeller tarafından proje ve Bodrum hakkında bilgiler verildi. Tırını gezerek personelden proje ve içeride yer alan Bodrum'u simgeleri ile ilgili bilgiler alan misafirler aynı zamanda tıın içerisinde kurulan bölümde üç boyutlu Bodrum tanıtım filmini izlediler.



Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Edirne'den Kars'a ülkeyi bir uçtan bir uca geçti



Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır, Doğu Anadolu halkı ile buluştuklarını ifade ederek "Kars halkı tarafından ilgi ile karşılandık. Misafirlerimizin Bodrum'a olan merakları Bodrum'u daha yakından görmek ve tanımak istemeleri bizleri oldukça mutlu etti. Şu ana kadar 3 bin 511 kilometre yol kat etmiş bulunuyoruz. Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırımız Edirne'den Kars'a ülkemizi bir uçtan bir uca geçti. Kars'dan sonraki durağımız Erzurum olacak. Adım adım ilerleyerek Bodrum'u tanıtmaya devam ediyoruz. Bu süreçte tırımızı ziyaret ederek bizleri sevindiren Anadolu halkına teşekkür ediyorum" dedi.



Tırı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi - MUĞLA