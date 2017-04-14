Esra Erol, Fenomen Gelin Adayı Songül'e Canlı Yayında Kına Yaktı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da söylediği şarkılar ile popüler olan gelin adaylarından Songül, uzun süredir tanıma aşamasında olduğu damat adaylarından Mehmet ile nişanlandı.

CANLI YAYINDA KINALARI YAKILDI

Mutlu sona adım adım ilerleyen çiftin canlı yayında kınası yakıldı. Ardından stüdyoya gelen Mehmet, Songül'ü piste kaldırarak başındaki duvağı açtı ve ikili oynayama başladı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin son derece heyecanlı olduğu görüldü.

"HER ŞEY BİR RÜYA DİYE KORKUYORUM"

Her fırsatta ne kadar mutlu olduğunu dile getiren Songül, "Artık bir annem daha var, Mehmet'in yanımda, annem yanımda... Çok mutluyum. Her şey bir rüya diye korkuyorum" dedi.