Eskişehir Yeni Güne Karla Uyandı

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti tekrardan beyaza bürüdü.



Tüm yurtta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, Eskişehir'de dün gece geç saatlerde etkisini gösterdi. Bir süredir soğuk havanın hakim olduğu kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ve karne almak için okullarına gidecek olan öğrenciler dışarı çıktıklarında kar manzarası ile karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrasında cadde ve sokaklar tekrar beyaz örtü ile kaplandı.



Öte yandan yağışların aralıklarla süreceği bildirildi. - ESKİŞEHİR