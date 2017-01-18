Eskişehir Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'nden Kamu Hastaneleri Birliği'ne...

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği üyeleri, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine yeni atanan Dr. Tunga Barçın'ı makamında ziyaret etti.



Dernek Başkanı Hacı Şahin ve yönetim Kurulu üyesi Duman Demirel'in, Tunga Barçın'ı ziyaretinde, Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Başkanı Dr. Erdinç Özkurt da hazır bulundu. Başkan Hacı Şahin, "Dernek yönetimi olarak atandığınız bu yeni görevinizden dolayı size başarılar dileriz. Üzerimize düşen bir vazife varsa yerine getirmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. İlimiz hastanelerinde gördüğümüz gelişmeler bizi memnun ediyor. Bu bağlamda her türlü işbirliğine hazırız" dedi.



Genel Sekreter Barçın ise, "Ülkemizin çok önemli bir dönemeçten geçtiği şu hassas dönemde ziyaretiniz bizi son derece memnun etti. Biz de hastanelerimizde gazi, şehit ve yakınlarına hasta muayenelerinde öncelik tanıyoruz. Gazi şehit ve yakınları için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Onlar, ne zaman hastanelerimizde bir sıkıntıları olursa bizi arayabilirler. Her zaman yanlarındayız" şeklinde konuştu.



Genel Sekreter Barçın, dernek yetkililerine kurum hizmetleri hakkında da bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR